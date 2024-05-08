Запрет ношения и показа флага СССР на территории советских мемориалов в Германии равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в открытом письме Герхард Ланггут, сын антифашистов и родственник основателя СДПГ Фердинанда Лассаля. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Ранее полиция Берлина запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в столице Германии советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни.

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«В день освобождения от немецкого фашизма под угрозой наказания запрещается показывать флаг победителя в битве с немецким фашизмом — СССР. Но тот, кто запрещает флаг победителя, становится на сторону проигравшего, то есть гитлеровского фашизма», — подчеркнул в письме Ланггут.

Общественник отметил, что этот запрет противоречит конституции (Основному закону) ФРГ и присяге правоохранителей. Он добавил, что властям Германии следует немедленно принять меры для отмены этого указа.