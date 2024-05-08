В Вашингтоне снова начались уличные беспорядки. Демонстранты возмущены отказом президента США Джо Байдена поставить оружие Израилю. Об этом пишет портал 360tv.

По данным канала, администрация приостановила отправку крупного пакета военной помощи, который включал в себя 1800 бомб весом 2000 фунтов (900 кг) и 1700 бомб весом 500 фунтов (230 кг).

По мнению экспертов, решение Байдена вызвано тем, что Израиль, несмотря на призывы Вашингтона, начал военную операцию в Рафахе, которая может привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что в США прошли массовые протесты сторонников Палестины. Они выступали против поставок оружия Израилю, противоречивой политики Байдена, и за полное прекращение огня в Газе.