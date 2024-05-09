Польский суд разрешил арестовать уехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Суд Польши разрешил задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности уехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную прокуратуру страны.

"Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Томаша Шмидта к уголовной ответственности", – отметило ведомство.

Шмидт обратился к Белоруссии с просьбой о защите. Причиной стало его несогласие с политикой властей в отношении Москвы и Минска. По его мнению, Вашингтон и Лондон могут привести государство к войне. Он также заявил, что оставил свою бывшую должность в Воеводском административном суде Варшавы.

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию Шмидта. По информации СМИ, в основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.

Кроме того, стало известно, что генпрокурор Польши Адам Боднар в ближайшее время сформирует заявление по вопросу снятия иммунитета с судьи.