Мэр Вильнюса заявил о панике среди жителей из-за комендантского часа

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил о панике среди жителей из-за комендантского часа. Об этом сообщает LRT.

«Люди, конечно, увидели военных с оружием и не обладали всей информацией. Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи — спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определенный момент паники», — сказал мэр города.

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Бенкунскас подчеркнул, что изначально планировалось сообщил горожанам о комендантском часе по мобильной связи, однако Национальный центр по управлению кризисами выступил против, опасаясь, что это вызовет панику. Однако, по словам мэра, она все равно возникла из-за недостаточного информирования населения.

Комендантский час в Вильнюсе ввели 7 мая в связи с учениями НАТО, которые проходят на территории Литвы. Главный офицер по военно-гражданскому сотрудничеству Штаба обороны Литвы, майор Донатас Сухоцкис сообщил, что комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00.