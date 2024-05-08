СМИ: Ереван отказался участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году
Армения прекращает участие в финансировании деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По ее словам, Ереван в то же время не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года.
Путин рассказал о саммите ЕАЭС
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ.
По его мнению, договор в отношении республики не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах.
Рамблер: главные новости