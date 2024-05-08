Бизнесмен обвинил Шольца в неблагодарности РФ

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в неблагодарности России за ее прошлые заслуги. Соответствующее заявление он разместил у себя на странице в социальной сети X.

© globallookpress

Ранее Шольц у себя в соцсети написал, что освобождение ФРГ и мира от национал-социализма должно напомнить о необходимости «защищать мир и свободу».

«И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор», — прокомментировал это Дотком.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила 8-9 мая на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах в столице Германии флаги РФ, знамена, георгиевские ленты, ношение военной формы и ее элементов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с призывом к властям Берлина отменить данный запрет, назвав его «незаконным, антигуманным, антинаучным, антиисторическим и преступным».