Бизнесмен Дональд Трамп, 45-й президент США и один из двух фаворитов президентской гонки, может не дожить до выборов, предположила экс-спикер Белого дома Джен Псаки. Фрагмент ее выступления опубликовал Telegram-канал 360tv.

По ее мнению, многие предприниматели и политики желают быть поближе к власти. Они также предполагают, думают о том, что Трамп может внезапно уйти.

«Может, он отправится в тюрьму, а может, умрет», — заметила Псаки.

Экс-спикер пояснила, что не хочет рисовать мрачную картину. Вместе с тем, добавила она, Трамп уже не молод и не стоит исключать любые сценарии.

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Ранее эксперты сообщали, что в Соединенных Штатах впервые за всю историю ведутся следственные действия в отношении двух президентов - действующего и бывшего. По их оценке, ставки в игре очень высоки.

Следовательно, допускают аналитики, возможны любые сценарии развития событий, в том числе, и криминального характера.