«Грабеж»: главу Еврокомиссии обвинили в воровстве российских денег

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в воровстве российских активов. На своей странице в Twitter (X) он оставил комментарий в ответ на ее заявление о том, что она приветствует соглашение по вопросу экспроприации доходов от замороженных средств России в пользу Украины.

© IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Грабеж, — написал Дотком.

Ранее постоянные представители стран Европейского союза пришли к предварительному согласованию мер по использованию доходов от замороженных российских активов. Денежные средства, в частности, планируют направить на восстановление Украины и военную оборону. Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что это поможет сделать всю территорию Европы «более безопасным местом».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза договорились отдавать Украине на закупку оружия 90% доходов от замороженных российских активов. По его словам, сумма будет достигать нескольких миллиардов ежегодно. При этом, как отметил Шольц, от Киева не потребуют обязательств закупать вооружение только у европейских государств. Он также заверил, что Берлин будет поддерживать Киев так долго, сколько потребуется и «в большом объеме».