В резких словах Си Цзиньпина об украинском конфликте увидели сигнал Западу

Во время визита во Францию председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин завуалированно раскритиковал страны Запада, обвиняющих его в связях с Россией. Такое мнение выразила журналистка Клеа Колкатт в статье для Politico.

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Колкатт увидела сигнал западным странам в словах председателя КНР об украинском конфликте. Она привела его заявление о том, что Китай «выступает против использования украинского кризиса для обвинения, очернения третьей страны и разжигания новой холодной войны».

«Си Цзиньпин использовал свое самое резкое заявление во время визита, чтобы завуалированно раскритиковать Вашингтон и другие западные страны, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля», — написала журналистка.

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Ранее сообщалось, что во время визита в Париж Си Цзиньпина рассердила критика Запада из-за тесной связи России с Китаем. Лидер заявил, что Пекин не стоял истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.

Перед этим стало известно, что Си Цзиньпин призвал Францию и Европейский союз бороться с возможной эскалацией конфликта на Украине и предотвратить ее. Также он подчеркнул готовность Китая поддерживать контакты с европейскими странами ради урегулирования ситуации.