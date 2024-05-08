МИД Британии вызвал посла России

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в связи с операциями по сбору разведданных, якобы проводимыми Москвой. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

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По данным министерства, Великобритания предприняла ряд мер в связи с «вредоносной деятельностью, осуществляемой как здесь, так и за рубежом в прошлом году, которая, предположительно, связана с Россией».

«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», — утверждается в заявлении МИД Британии.

В ведомстве также сообщили, что в связи со «злонамеренной деятельностью России» Великобритания вышлет из страны российского военного атташе.