МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех GPS

МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах России на фоне сообщений о помехах сигнала GPS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства.

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В заявлении приводятся слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о том, что помехи якобы связаны с действиями российской стороны. По его словам, это является нарушением «правил радиосвязи Международного союза электросвязи, которые запрещают создавать подобные сбои».

«Мы передали это сообщение российскому поверенному в делах», — отметил министр.

Накануне МИД Эстонии уже заявлял, что Москва якобы глушит сигнал GPS в прибалтийских странах. На прошлой неделе эстонские СМИ сообщали, что два самолета авиакомпании Finnair были вынуждены изменить курс после того, как из-за сбоев в системе навигации не смогли приземлиться в городе Тарту. В ведомстве считают, что это было сделано намеренно.