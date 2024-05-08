В Италии закрыто воздушное пространство из-за крупного пожара на заводе

Воздушное пространство закрыли над итальянским городом Больцано из-за пожара на предприятии Alptronic. Об этом сообщает итальянское издание L’unione Sarda.

Инцидент произошел в промышленной зоне Пиани, на заводе по производству зарядных станций для электромобилей. На кадрах с места происшествия видно, что над городом поднимается огромный столб черного дыма.

Сейчас в тушении возгорания задействованы все пожарные Больцано и окрестных населенных пунктов, в том числе технические специалисты Агентства по охране окружающей среды. Причина пожара пока неизвестна. О пострадавших информации не поступало.

В муниципалитете подчеркнули, что опасности для местных жителей нет и ситуация находится под контролем. Вместе с тем горожанам посоветовали все же держать окна закрытыми, а одну из близлежащих школ эвакуировали.