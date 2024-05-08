В Эстонии пожаловались, что учителя в школах продолжают преподавать на русском

Министерство образования Эстонии пожаловалось, что учителя в школах продолжают нелегальное преподавать на русском языке. Об этом сообщает «Лента.ру».

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По информации издания, среди всех русскоязычных учителей экзамен по эстонскому языку в марте сдали лишь 46 человек. По мнению министра образования и науки Эстонии Кристины Каллас, такие результаты «несколько разочаровывающие».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала заставлять русскоязычных жителей страны учить эстонский через общение с ними исключительно на государственном языке. Политик добавила, что эстонский кабмин продолжит постепенно сокращать доступную на русском языке информацию.

Также ранее стало известно о планах правительства прекратить финансировать программы образования для нацменьшинств на русском языке. По словам Каллас, в Эстонии необходимо бороться с русификацией детей, а все граждане страны обязаны владеть государственным языком. Существование русскоязычного образования она считает большой проблемой для республики.