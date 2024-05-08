Фицо обвинил ЕС в неспособности решить миром конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о неспособности Европейского союза предложить «осмысленный мирный план» по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Словацкий политик напомнил, что изначально Европейский союз возник как мирный проект.

«Я разочарован тем, что он не способен предложить осмысленный мирный план для конфликта, который сейчас проходит на Украине», - подчеркнул Фицо.

В ходе торжественной церемонии по случаю Дня победы над фашизмом он также пообещал, что «никогда не согласится с тем, чтобы словацкий солдат вступил на территорию Украины».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть европейских лидеров, в том числе и канцлер Германии, заверили, что не станут отправлять своих военных на помощь ВСУ.

Позже Макрон отметил, что по-прежнему не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба. В свою очередь лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут ввести войска, если Киев потерпит поражение.