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Фицо обвинил ЕС в неспособности решить миром конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о неспособности Европейского союза предложить «осмысленный мирный план» по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Фицо обвинил ЕС в неспособности решить миром конфликт на Украине
© globallookpress.com

Словацкий политик напомнил, что изначально Европейский союз возник как мирный проект.

«Я разочарован тем, что он не способен предложить осмысленный мирный план для конфликта, который сейчас проходит на Украине», - подчеркнул Фицо.

В ходе торжественной церемонии по случаю Дня победы над фашизмом он также пообещал, что «никогда не согласится с тем, чтобы словацкий солдат вступил на территорию Украины».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть европейских лидеров, в том числе и канцлер Германии, заверили, что не станут отправлять своих военных на помощь ВСУ.

Позже Макрон отметил, что по-прежнему не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба. В свою очередь лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут ввести войска, если Киев потерпит поражение.

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