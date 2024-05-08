Саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) пройдет в США с 9 по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

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«США примут саммит НАТО в Вашингтоне 9, 10 и 11 июля 2024 года. Саммит пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что программа встречи будет озвучена позднее.

До этого газета Corriere della Sera писала, что НАТО на саммите в США может объявить об отказе вводить войска на Украину. На cаммите планируют передать предcедательcтво в Контактной группе по обороне Украины от миниcтра обороны CША Ллойда Оcтина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Также газета Corriere della Sera писала, что на июльском саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине.