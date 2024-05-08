Малайзия решила заняться «орангутановой дипломатией»

Власти Малайзии объявили о планах предоставлять орангутанов крупным странам-импортерам пальмового масла, чтобы улучшить отношения с ними и повысить свою репутацию «хранителя биоразнообразия». Об этом рассказала малайзийская газета TheSun.my.

Газета отмечает, что Малайзия решила воспользоваться примером панда-дипломатии. Так называют внешнеполитическую стратегию Пекина, в рамках которой китайские власти дарят или сдают в аренду панд другим странам для укрепления отношений. Большая панда - национальный символ Китая, олицетворяющий искренность, дружелюбие, терпимость и доброту.

Министр плантаций и сырьевых товаров Малайзии Джохари Абдул Гани заявил, что страна хочет использовать аналогичный подход и предлагать орангутанов в качестве подарков торговым партнерам - ЕС, Индии и Китаю.

«Принимая «дипломатию орангутанов», мы стремимся продемонстрировать непоколебимую приверженность Малайзии сохранению биоразнообразия», - подчеркнул министр.

По его словам, Малайзия не хочет занимать оборонительную позицию по проблеме пальмового масла. Вместо этого страна стремится продемонстрировать свой статус стабильного производителя, приверженного сохранению лесов и экологической устойчивости.

Малайзия - второй по величине в мире производитель пальмового масла. Производство этого продукта экологи винят в разрушении среды обитания человекообразных обезьян в Малайзии и в Индонезии. В 2023 году ЕС ввел запрет на пальмовое масло, производство которого было связано с вырубкой лесов.

СССР стал первой страной, признавшей Новый Китай и получившей панду - самца по кличке Пин-Пин. С 1984 года страны могут арендовать панд на десятилетний срок лет, заплатив Пекину от 250 тысяч до миллиона долларов за каждую пару особей. Если срок аренды истек и Китай его не продлил, панд придется вернуть - они остаются собственностью Китая. Половозрелого детеныша арендованных панд также необходимо будет передать КНР.

Осенью прошлого года стало известно что три большие панды вернутся в Китай из зоопарка Вашингтона. Они находились в аренде у зоопарка и в Пекине решили не продлевать контракт.