Лидеры Евросоюза недовольны работой Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Об этом говорится в материале газеты Neue Zuercher Zeitung, опубликованной 8 мая.

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Власти стран — членов ЕС выражают свое недовольство ее действиями, в частности, ослаблением европейской экономики и зацикленностью сообщества на климатической повестке.

По информации газеты, президент Франции Эмманюэль Макрон, который в 2019 году поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост председателя ЕК, теперь подвергает ее критике, в том числе за «чрезмерно политизированную» деятельность.

Как писала «Парламентская газета», Урсула фон дер Ляйен заявила руководству партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) 19 февраля, что станет кандидатом на второй срок на посту председателя ЕК.