Пользователи Сети высмеивают Владимира Зеленского на фоне инаугурации президента России Владимира Путина. Как сообщает RT в Telegram-канале, едкие шутки стали появляться в комментариях на его странице в популярной соцсети.

Многие пользователи поздравили Путина и россиян с инаугурацией и отметили, что у Зеленского заканчивается срок полномочий. Некоторые и вовсе назвали его «просрочкой».

«Вы уже смотрели инаугурацию Путина? А провели выборы на территории Украины? А, ой…», «Украина без выборов с просроченным президентом», «Зель, когда у тебя в свободной стране инаугурация? Срок то уже…», — пишут они.

Напомним, что президентские выборы должны были пройти на Украине 31 марта, однако их не стали назначать из-за действующего в стране военного положения. Официально мандат Зеленского истекает 20 мая.

Политологи оценили легитимность Зеленского после 20 мая

Западные партнеры Киева неоднократно призывали Зеленского провести голосование. Российские официальные лица подчеркивали, что после истечения мандата Зеленский утратит свою легитимность.