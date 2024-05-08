«Единый фронт», который европейские лидеры стремились создать против президента России Владимира Путина, оказался разорван, когда его инаугурацию посетили послы Франции, Греции, Кипра, Мальты, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую газету Estia.

Инаугурация президента РФ состоялась 7 мая. После произнесения присяги Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок.

Путин выступил с инаугурационной речью, в которой, в частности, заявил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами. Он подчеркнул, что выбор за ними - или пытаться сдерживать развитие России, или искать путь к сотрудничеству и миру.

Как отмечает Estia, после инаугурации Путина европейские страны вновь оказались разделенными. На церемонии присутствовали несколько послов стран ЕС, включая представителя Греции, а другие страны «последовали примеру англосаксонских государств и демонстративно отсутствовали».

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По версии Estia, эта картина подчеркнула отсутствие единой европейской политики. Газета обратила внимание, что Франция предпочла отправить на инаугурацию своего посла, несмотря на недавние «воинственные» заявления президента Эммануэля Макрона.