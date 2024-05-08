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В США призвали одобрить удары по России американским оружием

После шести месяцев дебатов Конгресс США все-таки одобрил дополнительный пакет помощи Украине. Но, хотя боеприпасы могут вскоре дойти до ВСУ, этой помощи будет недостаточно, если США и их союзники не изменят свою политику, пишет бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт в своей статье для Politico. Два года назад авторитетный военный аналитик Сет Джонс предрекал Украине успех, но теперь он выражает тревожную точку зрения, предупреждая, что ВСУ находятся «во все более опасном положении».

По мнению Джонса, без четкой стратегии США и без постоянных поставок западного оружия, разведки и обучения, Россия победит. Стратегия, о которой идет речь, потребует как минимум трех элементов: во-первых, администрации США и ее союзникам по НАТО пришлось бы бы ослабить ограничения на применение оружия. Сейчас западные страны запрещают Киеву использовать их оружие для атаки по российской территории. Во-вторых, Киммитт считает, что Запад должен пойти на «больший риск» в отношении своих военных запасов и отдать Киеву снаряжение, которое все еще хранится на случай непредвиденных обстоятельств. Наконец, администрации США необходимо воспользоваться своим лидерством, чтобы вдохновить Запад на продолжение поддержки Украины, считает Киммитт.

В Литве заявили о готовности отправить солдат на Украину

Литва готова отправить своих солдат на Украину в рамках учебной миссией, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните газете Financial Times. Премьер рассказала, что у нее уже есть разрешение парламента на отправку тренировочной миссии на Украину.

Financial Times отмечает, что Украина пока не получала запроса Литвы на отправку такой миссии. По словам Шимоните, Литва также хочет «помочь гарантировать, что у Киева будет потенциал для обновления своих вооруженных сил». Для этого Вильнюс планирует отказывать украинским уклонистам в выдаче вида на жительство. При этом власти Литвы не намерены разыскивать или депортировать уклонистов.

СМИ: Макрон пытался растрогать Си историей из детства

После золота Елисейского дворца и банкета с блюдами французской кухни президент Франции Эммануэль Макрон отвез главу Китая Си Цзиньпина в Пиренеи, где два лидера более открыто обсудили разногласия по Украине и международной торговле. Об этом рассказала газета Courrier international.

На заснеженном перевале Турмале Макрон подарил своему коллеге произведенные местными умельцами шерстяные одеяла, бутылку арманьяка, береты, а также желтую майку с эмблемой «Тур де Франс». Макрон сказал, что знает о любви Си к спорту, и отметил, что в Париже были бы рады, если бы китайские гонщики приняли участие в «Тур де Франс». Турмале «напрямую связан с очень личной историей» Макрона, рассказали газете люди из его окружения. Президент Франции провел много каникул между коммуной Баньер-де-Бигор и курортом Ла-Монжи со своими бабушкой и дедушкой, к которым он был очень привязан. Французский эксперт по международным отношениям Бертран Бади заявил, что дипломатия Макрона всегда чрезмерно полагалась на силу соблазнения, но Си Цзиньпин не сентиментален и никто до сих пор не нашел ключ к европейско-китайским отношениям.

Bloomberg: Путин начал новый срок на фоне обострения конфликта с Западом

Владимир Путин, управляющий Россией с начала XXI века, 7 мая был приведен к присяге на пятый президентский срок, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, инаугурация Путина состоялась на фоне «возобновившегося бряцания ядерным оружием» с Западом из-за украинского кризиса.

Путин принес присягу «в золотом имперском великолепии» Андреевского зала Кремля. Торжественное мероприятие состоялось на следующий день после того, как Путин поручил провести тактические ядерные учения с ракетными соединениями Южного военного округа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил в «беспрецедентном витке напряженности» Макрона, допустившего ввод войск на Украину, и главу МИД Британии Дэвида Кэмерона, заявившего, что Киев может использовать британское оружие по своему усмотрению.

Австрийский эксперт призвал серьезно отнестись к ядерным угрозам

Президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении маневров с тактическим ядерным оружием после заявлений западных лидеров, допустивших размещение военных на Украине, сообщает Die Welt. В российских маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа и сил ВМФ. Цель - обеспечение территориальной целостности России «в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных чиновников в адрес РФ».

Россия не раз заявляла, что США и их союзники ставят мир на грань конфронтации между ядерными державами, отмечает Die Welt. Австрийский политолог, эксперт по России Герхард Манготт заявил, что к ядерной угрозе необходимо относиться серьезно, так как учения проверяют готовность тактического ядерного оружия неподалеку от границы с Украиной. По мнению Манготта, это очень похоже на шаг к обострению напряженности. Он заявил, что Москва стремится внушить населению западных стран чувство неуверенности, но называть ядерную угрозу блефом нельзя.