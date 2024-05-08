В Сети расходится видео окрашенных в цвета СССР Бранденбургских ворот

Появившаяся в Интернете видеозапись, на которой самая известная достопримечательность Берлина - Бранденбургские ворота - окрашены в символику СССР, оказалась фейком. Об этом пишет видеоагентство Ruptly.

На кадрах, распространяемых в Интернете, подсветка Бранденбургских ворот изображает алое Знамя Победы. При этом отмечалось, что ее взломали и один из символов Германии оказался окрашен в цвета СССР в ночь на 8 мая.

«Но мы точно знаем, что это видео – фейк. К большому нашему сожалению. Кажется, в Берлине стали кое-что забывать. Вот умельцы и напомнили», - пишет Ruptly.

Ранее полиция Берлина запретила в этом году на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z».

Знамя Победы установили над Рейхстагом в центре Берлина

Также запрет распространили на марши и песни, «в особенности на все варианты «Священной войны»», а также флаги с гербами СССР. При этом появится у памятников в военной форме и с ее элементами, а также с георгиевской ленточкой могут только ветераны Второй мировой войны.