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В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что солдаты НАТО присутствуют на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
© Lenta.ru

По словам Туска, альянс помогает Киеву настолько, насколько это возможно.

«Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — добавил он, не уточнив, военные каких стран и в каком количестве находятся на Украине.

9 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у военно-политического блока нет планов размещать силы на Украине.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вмешательство стран Запада в конфликт на Украине с участием своих вооруженных сил потенциально несет огромную опасность.

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