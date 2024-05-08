Почему Казахстан, Узбекистан и Киргизия отказываются от Дня победы

Казахстан, Узбекистан и Киргизия отказываются от мероприятий, посвященных Дню Победы. Почему ряд республик СНГ идет на такое решение объяснили Life.ru эксперты.

Напомним, что в этом году на праздновании экономит Казахстан. Нынешний отказ от мероприятий 9 Мая из-за отсутствия средств стал третьим подряд. Областям страны приказали блокировать проведение любых акций, в том числе «Бессмертного полка». Вместе с периодом пандемии Астана отказывается от Дня победы уже пятый год подряд.

От шествия «Бессмертного полка» отказались и в Киргизии. МВД республики заявило, что решение принято с учетом «существующих угроз общественной безопасности». При этом точные причины власти озвучивать не стали. В Узбекистане же еще в 1999 году День Победы заменили на День Памяти и Почестей.

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что указанные киргизскими и казахстанскими властями причины звучат правдоподобно. При этом он не исключает возможное желание этих республик дистанцироваться от СССР, поскольку ситуация сейчас в них хуже, чем в советское время.

«Ставя под сомнения самые яркие моменты советской эпохи и главный из них — нашу общую Победу, в которой участвовали и Россия, и Украина, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, страны Прибалтики и Кавказа, — они пытаются забыть общее прошлое — стереть его», —подчеркнул политик.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что фактические причины попыток региональных элит уйти от празднования Дня Победы связаны с их курсом. В частности, Казахстан нацелен на колонизацию страны.

«Республику отдали на разграбление западным корпорациям, которые вывозят и ресурсы, и валюту, оставляя население на бобах. От этого выигрывает только очень узкая прослойка элит, связанная с Западом, которая выполняет функции колониальной администрации и не способна отстаивать свою независимость», — сказал он.

По словам Мендковича, в Казахстане сейчас внедряется восприятие собственной истории как истории народа-жертвы, который ни на что не влиял и подвергался преследованиям. Роль казахстанцев в истории СССР замазывается, поскольку воспоминания об этом означают способность нынешнего поколения воевать против засилья западных корпораций и компрадорского режима.

Политолог Дмитрий Родионов также отметил, что сейчас героями в Казахстане считают бойцов «туркестанского легиона», сражавшегося на стороне нацистской Германии. Более того, сейчас ведутся дискуссии о том, что это была «не наша война», а 9 Мая следует заменить Днем Европы, который отмечается 8 мая. Эксперт считает, что в конечном счете забвение общей истории приведет к киевскому сценарию.

«Направление обозначено. И в этом нет ничего удивительного. Абсолютно все бывшие республики (кроме Белоруссии) после распада СССР столкнулись с задачей создать с нуля новую идентичность и идеологию, обосновывающую их независимость. Увы, все они в той или иной мере (с разной скоростью имплементации) начали строить их на основе национализма и противопоставления себя России, период единения с которой объявляется оккупацией», — сказал Родионов.

Политолог добавил, что России следует перестать смотреть на эти страны через розовые очки, поскольку там воспитывают новые поколения: РФ для них в лучшем случае источник наживы, а в худшем — враг.