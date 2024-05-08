Большинство современных немцев приписывает России репутацию страны-мученика во Второй мировой войне, упоминая украинцев лишь из-за сотрудничества с нацистами. С таким обвинением выступила генконсул Украины в Гамбурге Ирина Тыбинка, передает Bild.

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Тыбинка также призвала уделять больше внимания жертвам среди украинцев во Второй мировой войне. По ее словам, даже спустя 80 лет после окончания войны большинство населения Германии не осознает глубокую травму, нанесенную Украине в то время.

«Память об украинских жертвах Второй мировой войны до сих пор отсутствует в учебниках истории в немецких школах», — заявила генконсул.

7 мая постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и украинское консульство в США попытались сорвать акцию памяти воинов Второй мировой войны. Сообщалось, что они обращались в администрацию города, выступая против проведения церемонии возложения цветов к памятнику фронтовикам и против мемориального шествия.