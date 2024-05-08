На Украине Коломойскому* предъявили еще одно обвинение

Бывшему губернатору Днепропетровской области, олигарху Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили еще одно обвинение. Офис Генпрокурора Украины обвинил его в организации заказного убийства, сообщила пресс-служба ведомства. Lenta.ru

По данным следствия, Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по признанию недействительными решения общего собрания акционеров ОАО, для чего привлек членов банды, которые попытались зарезать мужчину. Деловая газета «Взгляд»

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех причастных к совершению преступления, указывает ведомство. ТАСС