Британский посол записал видеообращение на русском языке

Посол Великобритании в России Найджел Кейси в видеообращении ко Дню победы в Европе по-русски вспомнил о сотрудничестве Лондона и Москвы во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, День победы в Европе, который отмечается 8 мая, имеет важное значение для каждого европейца. Кейси напомнил, что в те тяжелые времена Великобритания и СССР стояли плечом к плечу в стремлении победить тиранию.

«Мы с гордостью помним подвиг наших моряков, которые через Северный Ледовитый океан доставляли орудие и боеприпасы союзников в Мурманск и Архангельск», — добавил Кейси, отметив, что около 80 конвоев на протяжении всей войны помогали снабжать восточный фронт.

Дипломат подчеркнул, что об этом совместном подвиге двух стран до сих пор напоминают могилы британских солдат в России и могилы из всех стран бывшего Советского Союза в Великобритании.

«Все те, кто отдал свои жизни, среди них русские, белорусы, украинцы и многие другие, сделали это для того, чтобы наше время стало временем мира», — сказал Кейси.

В заключение он заявил, что Лондон в очередной раз призывает Россию прекратить спецоперацию на Украине.