Лукашенко прибыл в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает БЕЛТА в Telegram.
«Лукашенко прибыл в Москву», — говорится в публикации.
Белорусский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и посетит парад Победы 9 мая.
Ранее сообщалось, что на саммите ЕАЭС могут пройти переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Глава белорусского МИД Сергей Алейник отметил, что мероприятие является хорошей площадкой для встреч.
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