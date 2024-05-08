В Германии произошли новые случаи нападения на политиков

Сенатор Берлина по экономике Франциска Гиффай, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), подверглась нападению неизвестного, он ударил ее сзади по голове тяжелой сумкой и скрылся. Об инциденте сообщил журнал Der Spiegel. ТАСС

Ранее в Дрездене неизвестные избили члена СДПГ Маттиаса Экке. Политик является кандидатом от партии в Европарламент. После нападения ему потребовалась операция. RT на русском

Кроме этого, 7 мая в Дрездене напали на 47-летнюю Ивонн Мослер, кандидата в городской совет от «Зеленых». Мужчина толкнул ее, затем сорвал два предвыборных плаката и стал выкрикивать оскорбления. Свободная пресса