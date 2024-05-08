Глава КНР сравнил отношения с Венгрией с токайским вином

Китайско-венгерские отношения столь же выдержаны и насыщенны, как токайское вино. Об этом заявил в преддверии визита в Венгрию председатель КНР Си Цзиньпин, пишет РИА Новости.

Такое сравнение китайский лидер сделал в статье, текст которой распространил МИД КНР.

«Наша давняя дружба выдержанная и насыщенная, как токайское вино», - заметил Си Цзиньпин.

По его словам, дружбе двух народов не мешает то, что географически страны находятся далеко друг от друга. При этом Китай и Венгрия заботились друг о друге в трудные времена мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19, заметил китайский лидер.

Макрон просто выпросил: Санакоев объяснил выбор Си Цзиньпина Венгрии и Сербии для визита

Также он обратил внимание на то, что обе страны «бросили вызов силовой политике в условиях нестабильной международной ситуации».

«Мы нашли свой путь, по которому суверенные государства могут самостоятельно вести дружественные обмены с другими странами», - подчеркнул в своей статье Си Цзиньпин, выразив надежду на дальнейшее укрепление отношений между Будапештом и Пекином, в том числе и на улучшение взаимодействие по международным делам.

В воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань прибыл в Париж. В рамках европейского турне он планирует посетить также Сербию и Венгрию. При этом перед своей поездкой в Сербию Си Цзиньпин призвал не забывать удар НАТО по посольству КНР в Белграде 7 мая 1999 года. Жертвами атаки тогда стали три человека и пострадали более 20.