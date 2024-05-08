В министерстве иностранных дел Китая поздравили Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Парламентская газета

«Китай поздравляет президента Путина со вступлением в должность. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», - заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. ТАСС

Инаугурация Путина прошла 7 мая. Планируется, что визит в Пекин будет его первой международной поездкой со вступлением на новый срок. Как писало Bloomberg, визит запланирован на 15-16 мая. Кремль пока конкретных дат не называл. Ura.Ru