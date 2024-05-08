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В США отложили заседание суда по делу Трампа о секретных документах

Суд на неопределенный срок отложил заседание по делу бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ окружного суда Флориды.

В США отложили заседание суда по делу Трампа о секретных документах
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«Суд отменяет текущую дату судебного разбирательства 20 мая 2024 года, которая будет установлена отдельным постановлением после разрешения вопросов, находящихся на рассмотрении», — утверждается в документе.

В июне 2023 года Трамп отказался признавать себя виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

15 апреля в Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о подкупе им актрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой он состоял в связи. 30 апреля стало известно, что бывший президент вынужден будет заплатить 9000 долларов штрафов за комментарии по этому делу.

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