Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение президента Украины Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия РФ она будет иметь мало смысла. Об этом заявил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш, слова которого передает РИА Новости.

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"Виктор Орбан рассматривает приглашение, но поскольку там будут не все воюющие стороны, оно не будет иметь особого смысла", - заявил Гуйяш.

9 мая Гергей Гуйяш заявил, что его страна не будет участвовать в новых планах НАТО по оказанию военной помощи Украине.

Также Гуйяш сказал, что в правительстве страны считают бессмысленным проведение конференции по Украине в Швейцарии, если на ней не будет присутствовать Россия.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет "на данный момент", но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции "путем в никуда", а президент Путин назвал идею провести такой форум "каким-то паноптикумом". В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".