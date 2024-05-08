Зеленский назвал самые «жаркие» места боев

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале перечислил шесть направлений, где ведутся самые "жаркие" боевые действия.

"Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское", — написал глава государства.

Зеленский сообщил, что 7 мая провел совещание с представителями Министерства обороны, в ходе которого поднял вопрос об укреплении бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинский лидер также поблагодарил союзников за поставки оружия и боеприпасов для украинской армии. 6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщал, что США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным по поиску альтернативы Зеленскому.

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Отмечалось, что Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену украинскому президенту в случае резкого ухудшения положения ВСУ на фронте.