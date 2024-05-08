Макрона лишили любимого десерта во время обеда с Си Цзиньпином

Обед президентов Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина прошел без любимого десерта французского лидера, так как у него оказалось неподходящее в современных политических реалиях название. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, обед во второй день визита китайского лидера во Францию был подан в Пиренеях, в ресторане друга детства Эммануэля Макрона Эрика Абади. При этом меню выбирал сам ресторатор.

Главам государств подали гарбюр - суп с капустой и другими овощами и мясом утки, плечо ягненка конфи с ветчиной из черной свинины Бигорр и гарниром из фасоли и белых грибов. А вот на десерт не был подан «русский пирог», несмотря на то, что это одно из любимых блюд четы Макрон.

«Дипломатического инцидента удалось избежать: этот десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев, был заменен на черничный пирог по причине своего деликатного в текущем политическом контексте названия», - отмечается в статье.

Согласно легенде, рецепт родом из Крыма и «внешний вид покрытого сахарной пудрой пирога также напоминает заснеженные равнины России», отмечает издание.

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И в меню он не был включен, в том числе и из-за того, что «украинский вопрос» был в центре государственного визита председателя КНР во Францию», подчеркивается в статье.

Си Цзиньпин начал официальный визит в Париж 5 мая. Он стал первой поездкой китайского лидера во Францию за последние пять лет. Во время визита председатель КНР призвал Францию объединить усилия в борьбе «блоковой конфронтации» и «новой холодной войне».