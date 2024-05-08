Британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что действующий глава МИД Дэвид Кэмерон дразнит Россию своими заявлениями, что показала реакция Москвы. Его слова приводит GBNews.

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Он напомнил слова Кэмерона о том, что «он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории».

«Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он [Кэмерон] ткнул русского медведя палкой», — заявил Фарадж.

Он также указал на то, что Россия сделала серьезное предупреждение на фоне высказываний главы внешнеполитического ведомства. Политик не удивился предостережению о том, что Москва сможет ударить по любым военным объектам Британии на Украине и за ее пределами в случае ударов по российской территории оружием Соединенного Королевства.

«Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!» — добавил Фарадж.

До этого лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Лондон не должен разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставляемое Соединенным Королевством оружие для ударов по территории России.