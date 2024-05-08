В европейских библиотеках обнаружили тысячи отравленных книг

В Европе массово проверяют библиотеки в поисках опасных книг XIX века, содержащих мышьяк. Об этом сообщает французский канал Europe 1.

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Всего за последние недели из немецких библиотек изъяли тысячи подобных изданий. Кроме того, схожая проверка проводится в Эльзасе и Страсбурге. Мышьяк содержится в зеленом пигменте, который использовали в те годы для окраски кожи, необходимой для обложки книги.

Сотрудник Национальной и университетской библиотеки Жером Швейцер пояснил, что зеленые обложки были частью моды 1840-х годов, однако издатели тех лет не догадывались об их опасности. Эксперт подчеркнул, что поиск подобных изданий может занять месяцы. Найденные книги проходят оцифровку и хранятся в герметичных контейнерах.

Из библиотек в Германии массово крадут редкие книги русских классиков

Ранее СМИ сообщили, что из библиотек Европы украли около 200 редких изданий книг русских классиков — их общая стоимость превышает 2,6 млн долларов. Больше всего пострадала библиотека Варшавского университета, из которой пропало 78 экземпляров.