Си Цзиньпин призвал Венгрию сообща бороться с глобальными вызовами

Китай и Венгрия должны более тесно координировать усилия для решения важных международных проблем и противодействия глобальным вызовам.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Нашим странам необходимо укреплять связи по международным вопросам, объединить усилия для противодействия глобальным вызовам, - говорится в статье китайского лидера, опубликованной в газете Magyar Nemzet. - Важно, чтобы мы сохраняли приверженность солидарности и сотрудничеству, отстаивали общие ценности человечества - мир, развитие, справедливость, правосудие, демократию и свободу, а также придерживались истинно многостороннего подхода".

Си Цзиньпин отметил, что в мире происходят беспрецедентные изменения, в связи с чем возникают крупные проблемы.

"Мы должны выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, за инклюзивную экономическую глобализацию, приносящую всеобщую пользу, постоянно стремиться к построению человеческого сообщества с общим будущим, вкладывать больше позитивной энергии для сохранения мира во всем мире и оказания содействия общему развитию", - уточнил он.

Как подчеркнул председатель КНР, международное сообщество должно сообща принимать меры для решения важных глобальных вопросов. Он обратил особое внимание на то, что Китай и Венгрия "имеют схожие взгляды и позиции, касающиеся международных и региональных ситуаций".

"На новом пути в новую эру Китай надеется на тесное сотрудничество с нашими венгерскими друзьями, чтобы мы могли вписать новые страницы в историю [китайско-венгерской] дружбы, открыть новую главу в сотрудничестве, стремясь к лучшему будущему для двух народов", - подытожил председатель КНР.

Си Цзиньпин находится с визитом в Сербии, после чего 8-10 мая планирует посетить Венгрию. Как сообщил ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто, председатель КНР планирует встретиться с президентом этого европейского государства Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном. Стороны собираются подписать 16 соглашений.