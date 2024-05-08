В конгрессе США призвали арестовать Нетаньяху

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников из-за действий еврейского государства на территории сектора Газа.

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Ее пресс-релиз цитирует Fox News.

«Сейчас более очевидно, чем когда-либо, что мы должны прекратить все военное финансирование США израильского режима апартеида и потребовать, чтобы президент Байден способствовал немедленному, постоянному прекращению огня», — считает Тлаиб.

Она отказалась считать совпадением, что сразу после выделения помощи Израилю со стороны США без каких-либо условий по защите прав человека, Биньямин Нетаньяху «начал наземное вторжение в Рафах».

«Я призываю МУС [Международный уголовный суд] незамедлительно выдать ордера на арест Нетаньяху и высокопоставленных израильских чиновников, чтобы наконец привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении.

29 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.