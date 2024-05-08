ЕС может ввести санкции против Стивена Сигала

Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на представителя ЕС.

По его словам, Сигал может быть внесен в черный список в том случае, если будут "веские юридические основания" полагать, что его действия могли принести вред Украине.

Портал также отмечает, что Евросоюз в будущем может внести в черный список певца Ярослава Дронова (Shaman).

Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию Путина

Стивен Сигал сейчас живет в РФ, с 2016 года у него есть российское гражданство. Сигал также на общественных началах является спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию. 7 мая он посетил церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина.