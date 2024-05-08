Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В трех поселениях Томской области из-за паводка ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлен в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселениях Томской области, сообщает ТАСС.

Это связано с паводком. Как заявил глава региона Владимир Мазур, эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась, но ПВР, спецтехника и оборудование готовы к ухудшению ситуации.

За сутки ледоход на Оби прошел 51 километр до села Назино в Александровском районе.

NYT: семьи погибших служащих ВСУ месяцами не могут добиться подтверждения их гибели

Украинские войска из-за больших потерь не справляются с учетом погибших, причиняя родственникам убитых дополнительные мучения, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Вооруженные силы Украины «перегружены потерями» и не могут предоставить сведения о тысячах погибших. Семьи некоторых военнослужащих месяцами пытались добиться официального подтверждения гибели своих родных.

Иногда общественное недовольство выливается в акции протеста, когда демонстранты требуют предоставить информацию о погибших солдатах.

В МВФ отметили снижение среди некоторых стран зависимости от доллара

Несколько стран пытаются снизить свою зависимость от доллара США в связи с потрясениями, вызванными эпидемией коронавируса и конфликтом вокруг Украины, а также из интересов национальной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Гиту Гопинат.

По ее словам, после нескольких лет потрясений государства «пересматривают свои торговые партнерства, исходя из соображений экономической и национальной безопасности».

При этом отмечается, что, несмотря на возросшие геополитические риски, доллар США все еще доминирует.

Трамп считает, что из-за некомпетентности Байден не может иметь дело с лидерами РФ и КНР

Американский лидер Джо Байден не справится, если ему придется иметь дело с главами России, Китая или КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-президента США Дональда Трампа.

По его словам, действующий глава государства некомпетентен и не понимает, что делает.

Как отметил Трамп, Байден представляет собой «угрозу демократии» в США. Кроме того, политик убежден, что результаты президентских выборов в 2020 году были сфальсифицированы.

Telegraph: AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 на фоне судебной тяжбы

Фармацевтическая компания AstraZeneca из Великобритании начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от коронавируса по всему миру на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Компания объясняет такой шаг исключительно коммерческими соображениями, якобы препарат перестал быть востребованным.

С 2023 года в британском суде рассматривается коллективный иск, поданный против AstraZeneca родственниками людей, умерших или тяжело пострадавших после вакцинации от коронавируса. По словам представителей юридических фирм, итоговое число истцов может достичь нескольких сотен человек, что грозит компании многомиллионными убытками.