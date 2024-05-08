Вооруженные силы Украины навлекли на себя недовольство граждан страны из-за того, что не справляются с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых, сообщает New York Times.

Украинская армия усугубляет муки солдатских семей. Украинцы неоднократно проводили публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями властей по поиску и опознанию тел пропавших без вести. Однако даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру учета убитых солдат. Как заявил комиссар Украины по делам пропавших без вести Артур Добросердов, опознание пропавшего военного может занимать месяцы.

Как указал старший аналитик Международного института стратегических исследований Бен Бэрри, постоянно растущее число пропавших без вести стало большим ударом для настроя украинцев. Это усиливает давление на военное руководство и на Владимира Зеленского.

Семьи, адвокаты и правозащитные группы утверждают, что украинские военные просто перегружены потерями и не в состоянии отчитаться о тысячах погибших. Большое количество пропавших без вести солдат подчеркивает характер повсеместных окопных боев, в результате которых тела с обеих сторон часто оставляются в больших количествах в буферных зонах между армиями, что искажает картину жертв противостояния.

Разочарование среди гражданского населения из-за отсутствия ответов возросло, и стало достоянием общественности. В октябре 2023 года в Киеве прошла крупная акция протеста, а затем и в последние месяцы, когда родственники требовали большей ответственности за пропавших без вести солдат.

Чтобы обойти эту бюрократию, в дело вмешались родственники. Они путешествуют из морга в морг, иногда с помощью добровольцев, осматривают тела и пытаются идентифицировать их сначала по фотографиям, а затем, позже, прося генетические образцы у соответствующих членов семьи.