В Швеции пострадали солдаты во время прыжков с парашютом на учениях НАТО

Более десятка военнослужащих получили травмы в ходе учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

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"Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник", - отмечает издание.

По информации Aftonbladet, пострадали военные из США, Венгрии и Италии. Солдаты получили переломы и раны, но их жизни ничего не угрожает. Девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу, говорится в материале.

До этого стало известно, что "Черный ястреб" эвакуировал раненого американца, перешедшего польско-украинскую границу. Telegram-канал "Милитарист" сообщил, что американский вертолет UH-60 (Black Hawk, "Черный ястреб") совершил посадку на польско-украинской границе. В публикации размещена фотография с места событий. Позже выяснилось, что борт прилетел для эвакуации травмированного американца, который перешел границу с Польшей из Украины. Инцидент произошел 16 февраля 2022 года.