В Аргентине прошли новые акции протеста

В Аргентине прошли акции протеста, включая район президентской резиденции в столичном муниципалитете Оливос, сообщает РИА Новости.

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Общественные организации были мобилизованы по всей стране. Как заявила национальный делегат Фронта организаций в борьбе FOL Марианела Наварро, 400 тысяч работников кооперативов не получили половины своей зарплаты. Это неизбирательное сокращение со стороны правительства Хавьера Милея. Кроме того, в столовые не поставляются продукты питания, указала Наварро.

В акциях участвовали тысячи человек. На улицах ограничить их движение пыталась полиция и жандармерия. В столице протестующие намеревались добраться до резиденции президента, несмотря на его отсутствие — Хавьер Милей в настоящий момент находится с визитом в США.

Представитель FOL Херонимо Альтшулер заявил, что в марше в Буэнос-Айресе приняли участие около 30 общественно-политических организаций, поскольку сокращение продовольствия для столовых по всей стране продолжается с декабря, когда нынешняя администрация пришла к власти. Еще одной причиной протеста является неизбирательное прекращение программы социального трудоустройства, которая охватывала более миллиона граждан.

9 мая в Аргентине должна пройти всеобщая забастовка, которую организует главный профсоюз страны Всеобщая конфедерация труда CGT, в знак протеста против экономической программы правительства в условиях рецессии и инфляции. Отдельные протесты профсоюзов, организованные ранее, уже сказались на работе воздушного, железнодорожного и городского транспорта, а также на грузовых перевозках.