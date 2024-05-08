Чего боится президент Франции Макрон

У Парижа нет возможности повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает «Ура.ру».

Французский лидер Эмманюэль Макрон пытается с помощью своих громких заявлений об отправке войск соответствовать линии поведения, которую задали американские власти. При этом он быстро меняет свою риторику, поскольку его избиратели не поддерживают таких решений, заявили российские политологи и политики.

Как считает политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян, у Франции отсутствует потенциал не то, чтобы заниматься украинской ситуацией, посылая свои войска, но и возможность даже удерживать некоторые бывшие колонии. Все понимают, что из себя представляет современная Франция и ее Вооруженные силы. Наиболее боеспособная часть, она же и самая малочисленная — французский иностранный легион. Все остальное — не самая сильная армия, не то что в мире, но даже в Европе, отметил эксперт.

Он заявил, что Макрон находится в шатком положении, так как в течение всего его президентства имели место экономические и социальные конфликты.

«То есть он во внутриполитическом поле фактически два своих президентских срока является абсолютным неудачником», — подчеркнул Газарян.

При этом заявления французского лидера о помощи Украине это лишь попытка показать свою значимость.

«Макрон пример того, что современная Европа в целом находится в очень серьезном кризисе, потому что нет адекватных лидеров, отвечающих запросом общества», — добавил политолог.

Депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис указала, что Макрон пытается балансировать между желанием угодить Вашингтону и спасением своего политического рейтинга. Парламентарий считает, что президент удивляет своей противоречивостью, как действий, так и заявлений. При этом никогда еще за всю новейшую историю президент Франции не выглядел столь комично и сомнительно.

Член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини говорит, что действия президента Франции являются попыткой отомстить Москве за то, что Франции пришлось покинуть бывшие колонии в Африке.

«Он пытается заявить о себе, как о новом правителе западной Европы, после того как ФРГ выглядит ослабленной ввиду внутренних политических противоречий и экономического кризиса», — указал эксперт.

Ранее Макрон заявил, что отправит военных на Украину и продолжит оказывать Киеву помощь. Затем он заверил, что Париж не ведет войну против Москвы и не стремится к смене режима в РФ.