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На Западе битву за Часов Яр назвали заранее проигранной для ВСУ

На Западе битву за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) считают заранее проигранной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), РФ.

На Западе битву за Часов Яр назвали заранее проигранной для ВСУ
© РИА Новости

Как указал автор статьи, Часов Яр располагается на стратегической высоте. «Если русские его возьмут, то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям», — отметил Марьянович. Обозреватель подчеркнул, что сложившаяся ситуация демонстрирует полное превосходство России в людских и материальных ресурсах и неизбежность победы РФ на Украине.

При этом журналист предположил, что у Киева остается возможность избежать полного поражения на поле боя — развязать конфликт между западными государствами и Москвой. Масштабное противостояние может разгореться как в зоне специальной военной операции (СВО), так и вне ее, добавил Марьянович.

«Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию», — констатировал он.

Ранее полковник Рустам Сайфуллин заявил, что боевые порядки ВСУ разрушаются, пока российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, в преддверии Дня Победы военные РФ не могут «опозорить память дедов и прадедов».

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