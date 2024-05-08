На Западе битву за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) считают заранее проигранной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), РФ.

Как указал автор статьи, Часов Яр располагается на стратегической высоте. «Если русские его возьмут, то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям», — отметил Марьянович. Обозреватель подчеркнул, что сложившаяся ситуация демонстрирует полное превосходство России в людских и материальных ресурсах и неизбежность победы РФ на Украине.

При этом журналист предположил, что у Киева остается возможность избежать полного поражения на поле боя — развязать конфликт между западными государствами и Москвой. Масштабное противостояние может разгореться как в зоне специальной военной операции (СВО), так и вне ее, добавил Марьянович.

«Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию», — констатировал он.

Ранее полковник Рустам Сайфуллин заявил, что боевые порядки ВСУ разрушаются, пока российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, в преддверии Дня Победы военные РФ не могут «опозорить память дедов и прадедов».