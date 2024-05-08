Вучич назвал роль Китая в развитии Сербии

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Сербию является огромной честью для сербов, а видение мира, за который борется китайский лидер, вдохновляет балканскую республику. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Дорогой председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Сербию! Этим визитом вы оказали огромную честь нашей стране и народу, который искренне любит Китай и ценит дружбу вашей великой страны. Видение мира, за которое вы выступаете, придало вдохновение и силы нашей маленькой стране, которая сегодня смело и гордо идет по пути прогресса и успеха", - заявил Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), добавив, что Белград желает поделиться "искренним гостеприимством за всю ту поддержку", которую КНР самоотверженно оказывает Сербии.

"Да здравствует стальная дружба Сербии и Китая, закаленная в трудные времена, которую мы продолжим сохранять посредством взаимного уважения, понимания и твердой поддержки", - заключил сербский лидер.

Вучич, премьер-министр Милош Вучевич, а также председатель парламента Ана Брнабич 7 мая в торжественной обстановке встретили Си Цзиньпина в аэропорту Белграда.

Торжественный прием делегации из Китая во главе Си Цзиньпином запланирован на 8 мая в Белграде. Церемония по случаю визита китайской делегации, насчитывающей 400 человек, состоится в правительственном комплексе "Палата Сербия". Также будет организован праздничный обед, на котором председатель КНР попробует традиционные сербские блюда и вина, а также сможет ознакомиться с музыкальной программой на сербском и китайском языках.