Воздушная тревога прозвучала во время выступления Зеленского

Воздушная тревога прозвучала во время выступления президента Украины Владимира Зеленского вместе с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Зеркало недели».

«Это парад 9 мая. У нацистов сейчас проходит. Это их реальное отношение к миру и реальное отношение к борьбе с нацизмом. Это реальность. Она вот такая», — сказал Зеленский в тот момент, когда прозвучала тревога.

До этого сообщалось, что СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и других чиновников. В спецслужбе утверждают, что агентурная сеть курировалась ФСБ России, а ее участники должны были найти военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии ликвидировать.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что администрация США обеспокоена утверждениями Киева о попытке покушения на Зеленского.

7 мая бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский с очень высокой долей вероятности может быть смещен с должности президента Украины.

Ранее экс-нардеп Рады рассказал, как могут свергнуть Зеленского.