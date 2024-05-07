Белорусские пограничники нашли три мертвых мигранта на границе с Евросоюзом

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Евросоюзом были обнаружены тела трех мигрантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства в социальных сетях.

© EPA / ТАСС

Тела были обнаружены за прошедшую неделю на границах со странами-членами Евросоюза — два трупа на границе с Латвией и еще один на границе с Польше. По факту их гибели на место выезжала следственно-оперативная группа.

Помимо этого, пограничники также обнаружили двух беженцев со следами побоев. Они были доставлены в больницу, где врачи диагностировали у иностранцев резаные раны и ушибы различной степени тяжести. Позже выяснилось, что оба беженца являются гражданами Афганистана.

«Со слов беженцев, польские силовики сильно избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных (специальное пространство для свободного перемещения животных в заграждении на границе) на территорию Беларуси», — сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что у границ его страны накаляется военная обстановка.