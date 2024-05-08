Китай поддерживает Сербию в вопросе с Косово

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии по проблеме Косова. Об этом сообщает ТАСС.

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«Китай поддерживает Сербию в защите ее независимости, а также в следовании тому пути развития, который подходит ее национальным условиям. КНР также поддерживает усилия Сербии по обеспечению собственного суверенитета и территориальной целостности по проблеме Косова», — заявил китайский лидер.

До этого президент Сербии Александр Вучич в торжественной обстановке встретил председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Белграда. Торжественный прием делегации из Китая во главе Си Цзиньпином запланирован на 8 мая в Белграде.

Председатель КНР будет находиться в стране с госвизитом 7-8 мая. МИД КНР заявил, что этот визит в Сербию будет первым за восемь лет, он станет важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений.

Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Отмечалось, что китайский лидер планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению глав этих государств.