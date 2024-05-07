Во Франции Си Цзиньпина оставили без «русского торта»

В ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию принимающей стороне удалось избежать дипломатического скандала, пишет Le Figaro.

По данным газеты, во время поездки в Верхние Пиренеи Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругами пообедали на перевале Коль-дю-Турмале, в горном ресторане друга французского лидера Эрика Абади.

В меню обеда, согласованного за несколько недель до визита, был включен так называемый «русский торт» — десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев.

Этот торт из Олорон-Сент-Мари, состоящий из миндального печенья и пралине, получил свое название от рецепта, который, по легенде, пришел из Крыма. Его внешний вид, покрытый сахарной пудрой, также напоминает заснеженные равнины России.

Первым из французских президентов оценил его вкус Франсуа Миттеран, затем торт попробовали и сочли достойным для подачи на приемах Жак Ширак и Николя Саркози. Эммануэль и Бриджит Макрон также полюбили русский торт.

На фоне международной повестки в последний момент было принято решение заменить его черничным пирогом, отметили журналисты. Они добавили, что главам государств и их женам подали также традиционный местный суп и лопатку ягненка конфи с ветчиной из черной свинины Бигорре.